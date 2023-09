La UE ajorna la votació sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec

Els 27 demanen anàlisis jurídiques i de cost i seguiran les converses per abordar la proposta en pròximes reunions

Actualitzada 19/09/2023 a les 12:20

La Unió Europea ajorna la votació sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec. Davant els dubtes expressats per la majoria de socis europeus, la presidència espanyola ha decidit no portar a votació la proposta després de constatar que no tenia la unanimitat necessària per tirar endavant.Fonts diplomàtiques apunten que el debat ha estat «constructiu», malgrat haver estat de només 40 minuts. En la discussió hi han intervingut una vintena de països, que han demanat anàlisis jurídiques i de cost de la proposta. Els 27 s'han emplaçat a continuar els treballs per poder tornar a abordar l'oficialitat del català, el basc i el gallec en pròximes reunions.