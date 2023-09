L'Ajuntament de Barcelona multa el Barça per obres al Camp Nou fora de l'horari permès

La Guàrdia Urbana ha tramitat dues sancions que poden arribar als 300 euros

Actualitzada 19/09/2023 a les 17:15

L'Ajuntament de Barcelona ha tramitat dues multes per incompliment dels horaris de les obres de remodelació de l'Spotify Camp Nou. Dijous de la setmana passada, entre la mitjanit i la una de la matinada, es va fer una inspecció a les obres i es va detectar activitat que no estava autoritzada, i a l'agost també es van detectar treballs fora de l'horari.Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana ha tramitat dues sancions que poden arribar als 300 euros cadascuna, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. Alhora, l'Ajuntament està treballant amb el FC Barcelona per resoldre aquests incompliments, i en els propers dies es convocarà els veïns a una reunió per fer tots els aclariments i donar totes les explicacions que calgui.