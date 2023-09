Els viatges de l'Imserso podran començar a mitjans d'octubre

El grup turístic mallorquí Avoris gestionarà les tradicionals sortides per a jubilats

Actualitzada 19/09/2023 a les 14:41

Els viatges de l'Imserso començaran cap a meitats d'octubre, tal com és habitual. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) ha rebutjat aquest dimarts els recursos presentats a la licitació pels grups turístics que no van resultar adjudicataris (Soltour, Mundiplan i Nautalia) i el grup turístic mallorquí Avoris Corporación Empresarial gestionarà les tradicionals sortides per a jubilats. L'operadora turística va guanyar tota la contractació de les sortides, els tres lots. Es tracta de la primera vegada que una sola companyia guanya tota la licitació. En cas que el tribunal hagués acceptat els recursos, les agències de viatges havien avisat que durant uns mesos el programa podia quedar «en 'stand-by'».Enguany l'Imserso ofereix 886.2269 places i els preus oscil·len en funció de la zona dels viatges. A la costa, se situen entre els 210,72 euros i els 290,07 euros en règim de pensió completa i en funció de si s'hi inclou transport i si l'estada és de 8 o 10 dies. A les zones costaneres insulars van des dels 210,39 euros fins als 435,95 euros i el turisme d'escapada entre els 124,68 euros per a estades de quatre dies en capitals de província en mitja pensió fins als 293,16 euros per als circuits culturals de sis dies de durada en pensió completa.