Una malaltia mata centenars de vaques a Espanya

Actualitzada 18/09/2023 a les 16:05

La Malaltia Hemorràgica Epizoòtica (EHE) s'ha anat estenent per pràcticament tota Espanya i ha matat a més d'un centenar de caps de bestiar. Ara mateix només a set províncies no hi ha restriccions al moviment de bestiar, segons l'últim informe del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). L'EHE afecta principalment als cérvols i al boví, i no és transmissible a humans, però obliga a immobilitzar el bestiar.L'EHE és una malaltia vírica infecciosa no contagiosa que afecta remugants domèstics i salvatges. És causada per un orbivirus emparentat amb el virus que causa la Llengua Blava a ovins i altres remugants. No ho transmeten els mosquits, sinó els culicoides, uns insectes del grup dels dípters.És més comú a Amèrica, però s'ha expandit a moltes altres regions del globus a conseqüència del moviment internacional d'animals i del canvi climàtic. Portava anys circulant pel nord d'Àfrica, però estava absent a Espanya fins fa poc.La malaltia no afecta a les persones ni a la qualitat de la carn, però, com s'està veient, el seu impacte en el sector ramader és crític ja que causa restriccions de mobilitat al bestiar i el seu control és complicat. Això implica que el ramader no pot moure el bestiar viu que no tingui com a destí un escorxador, ni a zones lliures de la malaltia al nostre país ni a altres països de la UE, a 150 quilòmetres a la rodona.