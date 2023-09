Rosa Peral, autora del crim de la Guàrdia Urbana, reclama part del benefici de la sèrie de Netflix per drets d'autor

La defensa ha exigit que, en cas de percebre algun benefici, sigui destinat a la família com a indemnització

Actualitzada 18/09/2023 a les 20:00

El crim de la Guàrdia Urbana va sacsejar al nostre país l'any 2017: Rosa Peral va posar fi a la vida de Pedro, el seu actual parella, amb l'ajuda del seu amant. Malgrat intentar encobrir el delicte, finalment les autoritats van donar amb ella i van sentenciar que era l'autora del crim.Atès que el mòbil va ser un problema amorós, són moltes les plataformes que han portat a la pantalla el crim o part d'ell. L'última d'elles, Netflix, ha adaptat el crim de mà d'Úrsula Corberó en el paper de Rosa Peral, Quim Gutiérrez com Albert, amant de Peral, i José Manuel Poga com Pedro.No obstant això, a la presó també arriben les notícies i, per descomptat, Rosa Peral és conscient de l'èxit que està tenint la sèrie de Netflix inspirada en el seu macabre crim.Per això, aquest dilluns, tal com ha informat Vamos a Ver, Rosa Peral ha exigit que part dels beneficis obtinguts per la sèrie siguin per a ella. Una petició que no ha assegut res bé en el plató del matinal, on Patricia Pardo ha recalcat: «No estem parlant dels drets d'autor d'una recepta de cuina o un llibre. Estem parlant dels drets d'autor d'un crim».Així mateix, Mayka Navarro, reportera del programa, ha explicat que els advocats de la família de Pedro han demanat que, en cas que Rosa Peral percebi algun tipus de benefici per l'èxit de la sèrie, aquests siguin embargats automàticament i es destinin a la família de Pedro en concepte de l'indemnització.