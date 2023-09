La combinació de tabac i cànnabis eleva el risc de patir ansietat i depressió

Un estudi elaborat als Estats Units relacionen el consum amb una pitjor salut mental

Actualitzada 18/09/2023 a les 16:56

Les persones que usen tant tabac com cànnabis tenen un major risc de reportar símptomes de trastorns d'ansietat o depressius que aquelles que usen sol tabac o que aquelles que no consumeixen cap de les dues substàncies, segons reporta un estudi publicat aquesta setmana en el mitjà especialitzat PLOS One.El tabac i el cànnabis es troben entre les substàncies psicoactives més consumides en el món sencer, i el reporti de policonsum d'ambdues ha anat augmentant a mesura que molts països en el món han anat legalitzant l'ús recreatiu del cànnabis. En aquest nou treball, els investigadors van analitzar dades sobre l'ús de la substància i sobre la salut mental de 53,843 adults dels Estats Units que van participar en enquestes en línia com a part del COVID-19 Citizens Health Study, que va recollir dades entre 2020 i 2022.En conjunt, un 4.9% dels participants va reportar usar només tabac, un 6,9 va reportar usar només cànnabis i un 1,6% va reportar policonsum. Dins d'aquest últim grup, un 26,5% va reportar patir ansietat i un 28,3% va reportar patir depressió, mentre que entre les persones que no consumien cap de les substàncies els percentatges d'ansietat i depressió eren de 10,6% i 11,2% respectivament. La probabilitat de patir aquest tipus de trastorns era prop de 1,8 vegades major per als policonsumidores que per als no consumidors, segons va trobar l'estudi. Tant el policonsum com l'ús de cànnabis es van associar a major risc de patir ansietat en comparació amb l'ús del tabac.Amb tot, és important recalcar que l'estudi té algunes limitacions. Com apunten els mateixos autors, per la seva metodologia aquesta classe de recerques no poden determinar causalitat entre els dos fenòmens. Encara així, els autors conclouen que el policonsum de tabac i cànnabis s'associa a una pitjor salut mental i suggereixen integrar les polítiques públiques de promoció del benestar mental amb programes per a ajudar a deixar aquestes substàncies.