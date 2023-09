La bombona de butà baixa fins als 14,43 euros aquest dimarts

El preu baixarà un 4,94% respecte l'import del juliol

Actualitzada 18/09/2023 a les 11:37

El preu de la bombona de butà baixarà gairebé un 5% (4,94%) a partir de demà respecte a l'import registrat en l'última revisió (juliol) i se situarà en els 14,43 euros, l'import més baix de l'últim any, segons indiquen fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica.A més, des del màxim que es va aconseguir fa 12 mesos, el preu de venda al públic de la bombona de butà tindrà un descens del 26%.Sobre la base del reial decret aprovat a la fi de juny de 2022 es va limitar el preu màxim de la bombona de butà entre 8 i 20 kg a 19,55 euros, mesura que s'ha prorrogat fins al pròxim 31 de desembre.Aquest preu màxim es va aconseguir per última vegada en la revisió del 19 de setembre de 2022 i des de llavors ha registrat una baixada del 26,1%.Aquesta reducció és possible, ja que el superàvit generat en els últims mesos permet esmorteir l'augment de la cotització de les matèries primeres (35,7%) i les revaloracions de l'euro enfront del dòlar (1,2%) i en el cost dels nolis (0,7%) registrat durant aquest bimestre.El preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasats (GLP) en envasos d'entre 8 i 20 kg, la tradicional bombona de butà, no es troba liberalitzat, de manera que el seu valor es revisa bimestralment el tercer dimarts del mes.Aquesta revisió bimestral es calcula en funció del cost de la matèria primera (propà i butà) en els mercats internacionals, així com del cost dels nolis (transport) i l'evolució del tipus de canvi euro-dòlar.Aquesta revisió del preu, a l'alça o a la baixa, està limitada al 5%, acumulant-se l'excés o defecte de preu per a la seva aplicació en posteriors revisions.El gas liquat de petroli (GLP) envasat és una mescla d'hidrocarburs, principalment composta de butà, que serveix com a alternativa al gas natural per al seu consum energètic en envasos a pressió, especialment en poblacions o nuclis urbans sense connexió a la xarxa de gas natural.En l'actualitat, anualment es consumeixen 64,5 milions d'envasos de GLP de diferents capacitats. Si bé es tracta d'un combustible en reculada, ja que des de 2010 fins a 2021 el seu consum envasat ha descendit més d'un 25%.