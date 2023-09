Aquestes són les fruites que t'omplen, no engreixen i que es poden prendre sense límits

Algunes es consideren també superalimentos, pel seu alt poder nutricional i antioxidant

Les fruites en general solen estar en qualsevol dieta, però hi ha algunes que es poden prendre sense restriccions per així omplir-te i sense que hi hagi perill d'engreixar-se o patir una pujada de sucre.Una d'elles són les maduixes. Es tracta d'una de les fruites amb menys sucre, 33 quilocalories per cada 100 grams, per la qual cosa es pot menjar totes les que es vulgui i no engreixar res. A més, contenen una gran quantitat de vitamina C, antioxidants, i ajuden a tenir un cor sa i fort pel seu contingut en potassi, calci i fòsfor.El tomàquet és una de les bases de la dieta mediterrània, sempre present en amanides o en forma de samfaina. Té una àmplia varietat i només conté 18 kcal per cada 100 grams. Entre els seus beneficis, ajuden a millorar la circulació sanguínia, eviten el restrenyiment, tenen un enorme poder antioxidant i són diürètics.La poma és l'aliment saciant i que no engreixa, per excel·lència. A més, és molt nutritiva que aporta grans beneficis per a la nostra salut. Les pomes prevenen del restrenyiment gràcies al seu alt contingut en fibra, tenen un gran poder antioxidant, milloren el nostre sistema immune, protegeixen la dentadura i augmenten la nostra energia.Les taronges, llimones, llimes i pomelos tots tenen un nivell baixíssim de sucre, a més de ser rics en vitamines.La síndria, per part seva, és gairebé pura aigua, en un 92%. I encara que el seu sabor sigui molt dolç, a penes té sucre. A més, conté vitamines i pocs carbohidrats, lo que la fa ideal per a menjar.El kiwi és una altra de les fruites amb un baix nivell glucèmic, amb set grams de sucre. És un altre clàssic, com la poma, en qualsevol dieta, no sols per aprimar, sinó per acudir regularment al bany. Aporta a més una bona quantitat de vitamina C, clau per a la salut. És un altre aliment ideal per al desdejuni, per amanides o per picar d'allò més sa.Les prunes ajuden a regular el teu trànsit intestinal. A més de ser una altra fruita perfecta per a matar la gana sense que el nivell glucèmic pugi. Només té set grams de sucre.Els nabius són considerats superaliments per les seves propietats. Té un gran poder antioxidant, que neutralitza els radicals lliures i prevé de l'envelliment de manera eficaç. La seva aportació calòrica és tan sols de 46 kcal per cada 100 grams, i la sensació de sacietat que generen els converteix en una fruita que podem menjar sense límit, sense engreixar ni un gram. És ideal per incloure als matins en un iogurt, juntament amb fruita seca.Les mores tenen un contingut en sucre molt baix, només tenen 39 kcal per cada 100 grams. A més, tenen un alt contingut en vitamines i minerals. Tenen unes extraordinàries propietats antioxidants, contribuint així a retardar els símptomes de l'envelliment, i protegeixen de gran quantitat de malalties degeneratives i cardiovasculars.Finalment, l'alvocat té una aportació de sucre menor que el de la llima, mig gram de sucre, i nou grams de fibra. L'alvocat es considera un altre superaliment pels seus nutrients i beneficis, a més de contribuir a reduir els nivells de colesterol.