L'expedició dels Bombers de la Generalitat al Marroc es dona per finalitzada

Els efectius han treballat en una zona de pobles petits on era difícil fer-hi arribar recursos i ajuda

Actualitzada 17/09/2023 a les 18:50

L'expedició dels Bombers de la Generalitat desplaçada al Marroc per ajudar en la cerca i el rescat de víctimes del terratrèmol ocorregut el 8 de setembre ja està de tornada. Ahir, les autoritats del Marroc van agrair en un acte públic l'ajut proporcionat pel contingent, que ha estat cinc dies a l'Atles prestant suport i atenent persones en una zona de pobles petits on era difícil fer-hi arribar recursos i ajuda. Avui, diumenge 17 de setembre, els efectius han entomat la marxa per terra, via Marràqueix i fins a Tànger, per tal d'agafar un ferri fins a la península.

L'acte de dissabte al vespre, encapçalat per representants territorials de la monarquia alauita a la província, va servir per exposar l'agraïment de les autoritats marroquines a l'assistència en recerca i rescat de persones i donar pas a una segona etapa de gestió de l'emergència, orientada a les tasques de reconstrucció. Ahir dissabte, els efectius dels Bombers de la Generalitat van agregar-se a combois locals per accedir a petites viles i fer els darrers controls per comprovar que no hi haguessin desapareguts i que les persones estiguessin ben ateses.

El grup va sortir per carretera el dilluns, 11 de setembre, des del Complex Central dels Bombers de la Generalitat a Bellaterra amb un parell de furgonetes de transport logístic i personal i dos vehicles lleugers. Un cop el comboi va arribar a Algesires, va creuar l'Estret de Gibraltar amb ferri fins a Tànger. Des d'allà, junt amb les altres unitats i sota el comandament del contingent de l'Estat que coordinava la Unidad Militar de Emergencias, van arribar al centre de comandament a Amizmiz per rebre instruccions per part dels comandaments locals.

L'equip es va desplaçar fins a Taroudant, on van fixar el campament base junt amb la resta d'operatius de l'expedició (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Bombers de Madrid i Protecció Civil de Madrid i Bombers de Granada). L'objectiu era atendre les demandes dels pobles més petits on no havia arribat ajuda.

Posteriorment, i en col·laboració amb efectius de bombers marroquins, l'expedició catalana va anar destinada el dimecres al poble d'Algou, el qual havia quedat incomunicat per carretera. L'accés fou complicat i lent i va caldre l'ajuda de maquinària pesant per obrir la via i fer el darrer tram a peu fins arribar a la localitat. Un cop allà, van col·laborar en les tasques de cerca i rescat de les víctimes del terratrèmol, descartant que hi haguessin persones sota la runa.

El dia següent van treballar a Tafingoult, realitzant les mateixes tasques que el dia anterior, reconeixent l'escenari i estant preparats en tot moment per donar una primera resposta en cas de rèpliques del terratrèmol, a disposició de les indicacions del govern marroquí i els bombers locals, guies de l'expedició.

Divendres, l'expedició catalana va desplaçar-se fins a Tigouga per tal de donar assistència sanitària a la població local que ho necessitava, i es va fer una valoració estructural en diversos punts de la localitat, així com tasques de recerques amb els gossos en tots els edificis on podria haver-hi víctimes.

L'equip de Bombers de la Generalitat ha estat integrat per 4 guies canins i 4 gossos del Grup Caní de Recerca (GRCR), un tècnic en estructures col·lapsades, un altre en rescat de persones, que podia fer atenció sanitària; un parell de bombers per donar suport logístic, un altre d'origen marroquí, per ajudar amb les comunicacions amb els operatius del país, i un cap d'expedició.

L'expedició es va formar atenent l'oferiment de la Generalitat de Catalunya al Marroc i sota la coordinació de Protecció Civil (DGPC) que, a través del CECAT, va gestionar l'activació dels recursos que havia demanat el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM). Un cop les autoritats del país marroquí van formalitzar i precisar l'ajut que necessitaven l'expedició es va desplaçar a la zona.