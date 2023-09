El port de Tarragona preveu un creixement 'moderat' de creuers amb la posada en marxa de la nova terminal

Les obres de l'equipament, amb un pressupost de 5,5 MEUR, estaran enllestides l'abril vinent

Actualitzada 17/09/2023 a les 10:02

El port de Tarragona preveu un creixement «moderat» de creuers de cara l'any vinent quan es posi en marxa la nova terminal. Des de l'inici de la temporada i fins a aquest setembre, el Moll de Balears ha rebut uns 70.000 passatgers i hi han atracat 32 vaixells. Enguany, s'han programat un global de 54 escales, de les quals encara en queden 22. «És viable créixer i el que és molt important és fer-ho de forma ordenada», afirma a l'ACN Alba Colet, responsable comercial de Global Ports Holding, empresa encarregada de l'operativa. Les obres de les noves instal·lacions portuàries van arrencar aquest juny i es preveu que estiguin enllestides el pròxim abril. Els treballs suposen una inversió de 5,5 milions d'euros.



Créixer moderadament i amb impacte arreu del territori

La nova terminal s'està construint en una superfície de 2.200 metres quadrats en una esplanada de 40.000 al Moll de Balears del port tarragoní. Ara mateix, els operaris treballen en el sanejament de l'espai i, paral·lelament, s'estan fabricant els mòduls, de disseny avantguardistes i ergonòmics, els quals s'incorporaran més endavant. «Aviat, començarem amb la façana exterior per tal que després puguin venir els mòduls i fer l'assemblatge final», indica la responsable de Global Ports Holding. Així mateix, Colet remarca que les obres van a bon ritme i sense patir cap contratemps.Segons la responsable, el nou equipament suposarà un «gran canvi» en la rebuda dels creueristes perquè ara els reben en carpes provisionals. Remarca que les operatives actuals són «perfectament viables», però que amb la nova terminal els passatgers gaudiran d'un major confort. «Les carpes evidentment et limiten, no tenim punts de restauració i els lavabos són portàtils, tot això ho tindrem dins d'un edifici amb aire condicionat. És a dir, la rebuda serà molt diferent, ja que tindrem un edifici on oferirem uns serveis molt millors», afegeix.Tot i que no hi ha data per inaugurar el nou edifici, des de la companyia confien que serà entre el maig i el juny de l'any vinent. A més, preveuen que les obres finalitzin al mes d'abril del pròxim any.Colet explica que promouen la futura terminal des de fa mesos a les fires del sector i que les navilieres la veuen amb bons ulls. «Les empreses estan pensant a fer no solament escales de trànsit, sinó també embarcaments i desembarcaments, i tenir una terminal ho facilita perquè necessites la infraestructura per fer tota la part de seguretat tant dels passatgers com de les maletes», assenyala. En aquest sentit, creu que la indústria de creuers creixerà en els pròxims anys a Tarragona.Ara bé, la responsable comercial apunta que hi haurà un creixement moderat de cara a la pròxima temporada. A més, assegura que les escales previstes per a aquest any no generen cogestió a la ciutat pel fet que no hi ha operatives cada dia. «Per tant, és viable créixer i el que és molt important és que ho fem de forma ordenada», sosté. Paral·lelament, remarca que treballen amb un ampli ventall d'excursions perquè l'arribada dels creuers tingui un impacte econòmic arreu de la demarcació i que aquest no es concentri només a la capital tarragonina.