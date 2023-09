Sanitat demana la retirarada del desodorant 'Nuud' després de quatre notificacions d'efectes greus

Els efectes no desitjats podrien estan relacionats amb l'obstrucció dels porus de la zona d'aplicació

| L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha sol·licitat el cessament de comercialització i la retirada voluntària del desodorant en crema Nuud després de rebre i analitzar quatre notificacions d'efectes greus no desitjats, que consistien en l'aparició de quistos dolorosos en la zona d'aplicació.Després de l'anàlisi dels casos i la informació tècnica que ha proporcionat la persona responsable sobre el producte (NUUD B.V.), es conclou que els efectes no desitjats observats podrien estan relacionats amb la consistència i la naturalesa oliosa del producte, que podria afavorir l'obstrucció dels porus en la zona d'aplicació del producte (axil·les).Aquest fet, lligat a les característiques de la pell de la zona d'aplicació, la qual està sotmesa a una oclusió anatòmica i al frec permanent, augmentaria el risc de formació de quistos i infecció microbiana. No obstant això, assenyala que, «sobre la base de la informació disponible en aquest moment, la composició qualitativa i quantitativa del producte és conforme al Reglament 1223/2009 sobre els productes cosmètics».Aquesta decisió es pren sis dies després que l'Agència Francesa per a la Seguretat de Medicaments i Productes Sanitaris, (ANSM, per les seves sigles en francès) informés de la seva decisió de retirar tots els lots del mercat després d'haver rebut notificacions similars al seu país.