Roba un cotxe d'alta gamma a la Pineda, fuig a 200 km/h i s'encasta contra dos camions a l'AP-7 al Baix Penedès

L'arrestat havia pispat dies abans un tauleta al Club de Tennis Barcelona i va estar a punt d'atropellar dos mossos

Actualitzada 16/09/2023 a les 16:50

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir divendres al Vendrell un home de 47 anys –amb nombrosos antecedents- com a presumpte autor dels delictes de robatori i furt de vehicle, conducció temerària, conduir sota els efectes de les drogues i atemptat als agents de l'autoritat. L'arrestat està acusat de robar un cotxe d'alta gamma a la platja de la Pineda (Tarragonès), marxar sense pagar d'una gasolinera de Vila-rodona (Alt Camp) i agredir una treballadora, fugir temeràriament a 200 km/h i encastar-se amb el vehicle contra dos camions a l'AP-7 al Baix Penedès. En paral·lel, el mateix home havia pispat dies abans una tauleta al Reial Club de Tennis Barcelona i, durant la fugida, havia estat a punt d'atropellar dos agents dels mossos.



Roba una tauleta de 900 euros al Club de Tennis de Barcelona

Els fets es remunten a la tarda de dimecres quan els Mossos d'Esquadra van rebre avís que un vehicle d'alta gamma havia estat sostret a la platja de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès). El dia següent del robatori, el lladre va adreçar-se amb el vehicle a una benzinera de Vila-rodona (Alt Camp), va omplir el dipòsit i va marxar sense pagar. A més, quan la treballadora va recriminar-li l'impagament, aquest va propinar-li un cop al braç.La policia catalana va rebre l'avís del succés i va muntar un dispositiu amb diverses policies locals per mirar d'aturar el vehicle escàpol, que va circular temeràriament per la C-31b, la TV-3148, l'A-7 i l'AP-7. Segons la policia, el fugitiu va cometre nombroses infraccions de trànsit posant en risc la seguretat dels usuaris de la via i, en cap moment, va reduir la velocitat a menys de 200 km/h.En veure la retenció de trànsit a l'altura del Vendrell, el detingut va intentar passar a gran velocitat entre dos camions, sense èxit. Els agents van detenir-lo i van traslladar-lo a dependències policials del Vendrell. Allí, es va identificar l'home i es va comprovar que tenia un cas obert des de dimarts arran del furt d'una tauleta electrònica als vestuaris del Reial Club de Tennis de Barcelona.El propietari va utilitzar la ubicació del dispositiu, valorat en 900 euros, per saber que el lladre es trobava en un altre club de tennis de la capital catalana. Mossos de paisà acompanyats pel denunciant van anar al club de tennis i van observar un home al pàrquing que es dirigia cap al seu vehicle. Quan els mossos van anar cap a ell identificant-se com a policies, l'home va pujar al cotxe, va fer una maniobra brusca i va fugir a gran velocitat. Va colpejar diversos vehicles estacionats i va estar a punt d'atropellar els dos agents.Amb la detenció de l'individu al Vendrell, els investigadors de les Corts van poder resoldre el furt al club de tennis i atribuir a l'arrestat els delictes de conducció temerària, furt, atemptat a agents de l'autoritat i resistència, desobediència a l'autoritat. L'home de 47 anys passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.