Protecció Civil tanca l'alerta per l'episodi de pluges amb prop de 290 avisos als Bomb

L'última tongada de tempestes fortes s'han concentrat de matinada al Baix Empordà

Actualitzada 16/09/2023 a les 10:23

Protecció Civil ha desactivat a primera hora del matí d'aquest dissabte l'alerta per l'episodi de pluges intenses, que s'ha tancat amb prop de 290 avisos als Bombers de la Generalitat –sobretot per inundacions i branques caigudes- i unes 500 trucades al telèfon d'emergències 112. Les tempestes fortes van començar ahir divendres al matí a les Terres de l'Ebre (concretament al Montsià i el Baix Ebre: 120 litres a l'Ametlla de Mar i 90 litres a Amposta) i al llarg del dia es van anar estenent i afectant gairebé tot el territori, amb especial incidència al litoral i prelitoral. L'última tongada de xàfecs amb forta intensitat s'ha concentrat de matinada al Baix Empordà, amb registres de 55,3 litres a Castell d'Aro o 48,2 litres a Palafrugell.



Conductors atrapats sota les vies a Cubelles, al Garraf

El telèfon d'emergències 112 ha rebut en aquest episodi un total de 506 trucades per 374 incidents. La majoria de trucades s'han rebut des del Baix Ebre (91), seguit del Barcelonès (86), Vallès Occidental (59) i Baix Llobregat (34). L'Ametlla de Mar, Deltebre i l'Ampolla han estat tres de les localitats més afectades pels aiguats i amb inundacions de diverses cases i equipaments. En paral·lel, els Bombers de la Generalitat van rebre fins a les 21 hores un total de 287 avisos per aquest episodi, sobretot per inundacions, cables que espurnegen i branques caigudes. Els avisos van ser sobretot al matí a les Terres de l'Ebre i, posteriorment, a l'àrea metropolitana sud i nord.Com a serveis destacats, els GRAE de Bombers van rebre l'avís de gent atrapada als cotxes als passos sota les vies a Cubelles (Garraf), però en arribar tots ja n'havien sortit. A Deltebre (Baix Ebre) també es va atendre el resident a una casa dins un arrossar que s'havia inundat. Pel que fa a les crescudes de rius, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va informar ahir divendres a les 20.00 hores de superació del llindar d'alerta del riu Llobregat a Sant Vicenç dels Horts, i es va recomanar evitar els accessos a la llera del riu, als guals i punts baixos. L'ACA ja ha informat aquest dissabte que l'augment de cabal al riu Llobregat a l'alçada de Sant Vicenç dels Horts ha baixat per sota dels llindars d'alerta, però que encara és superior als nivells habituals.