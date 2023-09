Mascort reitera l'aposta per varietats de vinya adaptades al canvi climàtic que garanteixin la supervivència del sector

El Govern incidirà en mesures centrades en la comercialització del vi per evitar una reducció del consum

Actualitzada 16/09/2023 a les 12:57

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va reiterar divendres passat l'aposta per recuperar antigues varietats de vinya i d'altres de noves resilients al canvi climàtic, a través d'estudis liderats per l'IRTA. Tot plegat, amb l'objectiu de garantir la supervivència del sector en un context d'estrès hídric. Mascort va remarcar la necessitat de millorar i modernitzar els regadius existents. En el marc d'una visita al Priorat per conèixer els efectes de la sequera, també va anunciar que el Govern incidirà en mesures sobre la comercialització del vi per evitar una reducció del consum. Entre altres accions, es faran campanyes de suport al comerç exterior i d'acompanyament en el procés d'internacionalització.



L'ACA i els alcaldes del Priorat es reuneixen per iniciar els primers tràmits del Topograpo

En la seva visita a la comarca del Priorat, el conseller va posar en valor el segon estudi de costos del vi fet per part del Govern. Una eina, que segons Mascort, serveix perquè el conjunt del sector treballi en igualtat de condicions i es garanteixi que els pagesos cobren un preu just pel seu raïm. «Quan no hi ha informació en un sector, sempre la baula més dèbil és el productor. Amb aquest exercici de transparència per quantificar quin és el cost de producció d'un quilo de raïm, enviem un missatge al mercat que per sota d'aquest preu no es pot pagar», va apuntar.D'altra banda, Mascort va posar èmfasi en els estudis que s'estan duent a terme des de l'IRTA tant per recuperar antigues varietats de vinya com per seleccionar-ne de noves, totes elles amb el denominador comú de ser resilients al canvi climàtic i amb la capacitat d'adaptar-se a condicions de menys recursos hídrics. En el cas del Priorat, i en col·laboració amb el Consell Regulador, s'està fent recerca sobre varietats minoritàries com és el cas de l'escanyavella, la carinyena blanca i la verdiell. A la vegada, s'estan plantejant altres projectes compartits amb cellers de la comarca amb el mateix objectiu.En relació a la gestió de l'aigua, fa tot just una setmana es va celebrar una reunió entre el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, i diversos alcaldes de la comarca. Segons Mascort, està previst que pròximament s'iniciïn els primers tràmits per executar les obres de millora de la xarxa de subministrament de Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera (Topograpo), pressupostada en un milió d'euros.Pel que fa a les ajudes destinades al sector primari, el conseller va emplaçar als productors que hagin sofert pèrdues a causa de la sequera a adherir-s'hi, amb ajudes que poden arribar fins als 45.000 euros per explotació professionals. En aquesta línia, Mascort va anunciar que ja es treballa en un quart paquet, aquest cop centrat en els conreus d'olivera i garrofers. De moment però, s'estan avaluant els efectes de la sequera en aquests cultius per determinar els detalls de les subvencions.Davant el context d'una collita afectada per la sequera, el departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va reamarcar les accions de suport al comerç exterior i d'acompanyament en el procés d'internacionalització per evitar la davallada del consum de vi.