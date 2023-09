El tabac accelera l'envelliment, segons un estudi

Aquest exposa que fumar danya les cèl·lules blanques que acceleren els processos d'envelliment

| Existeix unanimitat científica en què el tabaquisme és nefast per a la salut en diversos sentits, i en què danya la nostra salut de diverses maneres; encara en l'actualitat, els investigadors continuen trobant efectes perniciosos sobre l'organisme.Ara, un nou estudi publicat presentat en el Congrés Internacional de la Societat Respiratòria Europea celebrada a Milà (Itàlia) aquesta setmana i recollit pel portal de notícies sobre salut MedicalNewsToday ha trobat que fumar causa danys cromosòmics en les cèl·lules blanques que acceleren els processos d'envelliment.Concretament, aquesta recerca buscava trobar de quina manera el tabaquisme afecta a la longitud dels telòmers, seqüències repetitives especials d'ADN situades en els extrems dels cromosomes que impedeixen que el cromosoma es trenqui o danyi. Cada vegada que una cèl·lula es divideix, també ho fan els telòmers; per això, es postula que la longitud dels telòmers és indicativa del procés d'envelliment.Així, a través de l'anàlisi de dades sobre genètica i salut recollits en la base de dades UK Biobank, els autors d'aquest treball van trobar que tant l'estatus de tabaquisme en un moment donat (fumador, no fumador, ex-fumador...) com la quantitat de cigars consumits es relacionava amb una menor longitud dels telòmers.Cal destacar que la recerca emprava una tècnica coneguda com a aleatorització mendeliana, que es considera eficaç per a trobar relacions de causalitat entre trets genètics i altres fenòmens de la salut.És interessant que, si bé el tabac també causa danys més «visibles» a l'organisme, com ara una certa deterioració de la pell, la relació observada amb la longitud dels telòmers aporta noves evidències que donen suport a l'associació que la literatura prèvia ha trobat entre el tabaquisme i uns certs problemes de salut (com la sarcopènia, la diabetis o la malaltia cardiovascular) associades a l'envelliment biològic.No sols això, sinó que la longitud dels telòmers apareix com a factor comú en l'increment de risc de càncer que comporten tant el tabaquisme com l'augment de l'edat.D'altra banda, aquest tipus de recerques apunta a conseqüències menys evidents del tabaquisme, com ara la deterioració de la funció cognitiva, de la mobilitat o fins i tot del funcionament de la digestió. Per això, constitueix una nova evidència que dona suport a les recomanacions per a evitar el tabaquisme i buscar estratègies que ajudin les persones a abandonar l'hàbit.