La construcció està situada en un solar del carrer Doctor Zamenhoff

Actualitzada 16/09/2023 a les 18:28

Una barraca d'autoconstrucció situada en un solar del centre de Tarragona ha cremat aquest dissabte, incendi en què no s'han registrat ferits, han informat a EFE fonts dels Bombers de la Generalitat.Els bombers han estat alertats a les 15.50 que cremava una barraca situada en un solar del carrer Doctor Zamenhoff, on aquest cos d'emergència ja ha apagat el foc, ha retirat a l'exterior una bombona de gas i ha abandonat el lloc una hora després.La barraca era usada per persones sense sostre, segons les mateixes fonts, quan s'han personat els bombers no hi havia ningú a dins ni cap persona ha resultat ferida.