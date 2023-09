Aquestes són les deu destinacions turístiques amb més aglomeracions del món

Aquest estiu s'han tornat a superar les dades prèvies a la pandèmia

El «top ten»

Phuket, Tailandia. Pattaya, Tailandia. Krabi, Tailandia. Mugla, Turquía. Hurgada, Turquía. Macao, China. Heraclión, Grecia. Venecia, Italia. Rodas, Grecia. Miami, Estados Unidos.

En els dos últims mesos, el concepte de «sobreturisme» ha cobrat gran importància en el món dels viatges, després que la recuperació post-Covid hagi portat un estiu particularment mogut al sector.Aquesta setmana Venècia ha anunciat la posada en marxa d'un impost turístic dissenyat per reduir el nombre de visitants a la ciutat. No serà la primera destinació popular a introduir un impost d'aquest tipus, i moltes altres ciutats i països ja estan intentant reduir el nombre de turistes. Un lloc que acaba d'introduir un càrrec similar és Tailàndia.Phuket, una illa del país, ha estat considerada la destinació més poblada del món. Segons un estudi de Moneytransfers.com, Phuket té 118 turistes per cada resident local. Phuket és una de les principals destinacions de platja de Tailàndia i alberga diverses de les millors destinacions de platja del món, inclosos Kata i Karon. És l'illa més gran de Tailàndia i té uns 145 quilòmetres de costa.Heraklion, una de les principals destinacions de Grècia, també figura a la llista de les destinacions més saturades, amb 22 turistes per cada resident local. Com era d'esperar, Venècia també està entre els 10 primers: 21 turistes per cada resident.