La tardor serà molt càlida, amb més pluges i podria ajudar a mitigar la sequera

El portaveu de l'Aemet, Rubén del Campo ha anunciat que cal «un període molt llarg de pluges abundants» per superar l'escassetat d'aigua

Actualitzada 15/09/2023 a les 18:42

La tardor, que començarà el 23 de setembre a les 8:50 hora peninsular, es preveu molt càlida i més plujosa del que és normal, fet que podria ajudar a mitigar la sequera meteorològica que afecta la Península Ibèrica en el seu conjunt. El portaveu de l'Aemet, Rubén del Campo, ha avançat avui aquestes dades durant una roda de premsa encapçalada per la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, per presentar l'avanç prediccional de la tardor i una anàlisi de l'estiu.En els últims anys «ens estem enfrontant a sequeres més llargues i de més duresa» però, si es confirmen els pronòstics aquesta tardor, es podria «aturar» aquesta escassetat d'aigua, encara que es necessitaria «un període molt llarg de pluges abundants», ha explicat Del Campo.