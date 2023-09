Detenen a Ginebra un home relacionat amb una mort violenta el 15 d'agost a Barcelona

La investigació dels Mossos va permetre determinar les causes criminals i la ubicació del presumpte autor

Actualitzada 15/09/2023 a les 18:36

La Policia Federal de Suïssa ha detingut aquest divendres a la tarda a la ciutat de Ginebra un home de 21 anys relacionat amb la mort violenta d'un altre home el 15 d'agost al districte de Sant Martí de Barcelona, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Aquell dia els Mossos es van adreçar de matinada a un domicili on hi havia el cos de la víctima, de 48 anys. Es va iniciar aleshores una investigació per determinar si la mort estava relacionada amb causes criminals, que va permetre identificar el presumpte autor del decés i el va aconseguir ubicar a la ciutat suïssa. El jutjat va activar aleshores una Comissió Rogatòria Internacional en virtut de la qual avui s'ha practicat la detenció.