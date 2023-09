Chat GPT diagnostica correctament un nen després que visités 17 doctors durant tres anys

El nen va començar a desenvolupar una sèrie de símptomes complexos i poc relacionats entre si que, finalment degut a una malformació congènita de la medul·la espinal

Actualitzada 15/09/2023 a les 19:07

Símptomes inusuals

Un diagnòstic a través de ChatGPT

El futur de la IA a la medicina

Tot i que es tracta d'una tecnologia que encara ha de ser perfeccionada i que en cap cas no substitueix el criteri i els coneixements dels professionals, les eines d'intel·ligència artificial estan mostrant un gran potencial en diverses àrees de la medicina, incloent-hi el diagnòstic de malalties.Un cas il·lustratiu, si bé excepcional, és el d'Alex, un nen nord-americà que tal com explica el programa Today de la cadena NBC va obtenir un diagnòstic correcte (verificat posteriorment per professionals) a través de la popular aplicació d'intel·ligència artificial ChatGPT després de haver visitat 17 metges al llarg de tres anys sense que tinguessin la malaltia.La història, relata la cadena de televisió nord-americana, es remunta als confinaments per la covid-19, moment en què la mare d'Alex, Courtney, va comprar un castell inflable per als fills. A partir de llavors Alex va començar a reportar un dolor que només era capaç de suportar mitjançant analgèsics.Posteriorment, Alex va desenvolupar un hàbit de mastegar coses que va motivar que la seva mare el portés al dentista en primer i lloc i, posteriorment, comencés una recerca de l'origen del problema que va portar tres anys i visites a 17 metges.Fruit de la desesperació, finalment Courtney va introduir tots els símptomes que havia registrat sobre el seu fill, així com tota la informació que podia extreure de les imatges de ressonància magnètica. La resposta de l'aplicació tenia molt de sentit: síndrome de la medul·la ancorada.La síndrome de la medul·la ancorada consisteix en una malformació de la medul·la espinal en la qual el teixit de la mateixa manera certes 'lligams' que restringeixen el seu moviment, causant que s'estiri de manera anormal. Es tracta d'un problema molt relacionat amb l'espina bífida, un defecte congènit en què la part de la medul·la espinal no es desenvolupa totalment i una part dels seus nervis estan exposats.Tot i que de vegades hi ha signes visibles d'aquestes patologies des del naixement, aquest no és sempre el cas. Els símptomes poden ser complexos i variats (arrossegar una cama, pèrdua del control de la bufeta, restrenyiment, escoliosi, retard en l'obtenció de certes habilitats...), cosa que pot dificultar el diagnòstic fins a edats més avançades.ChatGPT és una eina d'intel·ligència artificial que respon a l'input proporcionat per l'usuari sobre la base d'un ingent volum de dades a què accedeix per internet. Tot i que pot tenir certes dificultats a l'hora de simular una conversa convincent amb una persona, resulta un sistema prometedor a l'hora d'oferir diagnòstics (per descomptat, més que altres eines prèvies com els grans cercadors d'internet) ja que ofereix respostes basades en la coincidència dels símptomes reportats amb pràcticament tota la literatura mèdica.Tot i així, la intel·ligència artificial, ara com ara, ha de ser vista com una eina que pot assistir els professionals a l'hora de formular un diagnòstic; no com un substitut. Per exemple, cal tenir en compte que quan ChatGPT no troba la resposta a una pregunta pot inventar-se'n part, en un fenomen anomenat 'al·lucinació'.De fet, tecnologies com ChatGPT estan servint com a base perquè certs desenvolupadors treballin en eines d'intel·ligència artificial especialment orientades a l'àmbit mèdic que minimitzin aquest tipus d'errors; en qualsevol cas, sí que sembla imprescindible l'observació de professionals per entendre com cada símptoma es relaciona amb les particularitats de cada pacient, així com per verificar els suggeriments de la intel·ligència artificial.