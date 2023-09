Amb ceba i poc feta, així prefereixen els espanyols la truita de patates segons el CIS

L'enquesta també col·loca a la Paella com el plat més representatiu de la gastronomia espanyola

Actualitzada 15/09/2023 a les 20:24

Amb ceba i poc feta, així creuen la majoria dels espanyols que s'ha de fer una truita de patates, un plat que es troba a la segona posició, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques , a la llista dels plats més representatius de la gastronomia espanyola.Així ho ha deixat de manifest avui el CIS en una enquesta en què el 70% dels participants clouen una eterna discussió, la truita amb ceba o sense? Doncs amb, i si és possible, segons el 53,9%, poc feta, cosa que no aprova el 26,9% d'un total de 4.538 entrevistes durant el mes d'agost passat.Pel que fa a la seva posició a la llista de plats més representatius de la gastronomia espanyola, la truita de patates ocupa el segon lloc davant la paella, elegida pel 48% dels enquestats, davant del 25,4%. El pernil ibèric ha quedat en tercera posició.Pel que fa als amants d'aquesta recepta per sexes, són les dones d'entre 35 i 44 anys les que han donat la plata a la truita, davant del 32,8% dels homes enquestats. I per professions, són els militars i cossos policials els que han alçat aquesta posició a la barreja d'ous, ceba i patates, seguits dels estudiants.Per creença religiosa, el CIS assenyala que són els que no creuen en l'existència de Déu, amb 29,5%, són els que posicionen al segon lloc la truita de patates, seguits dels catòlics practicants (21,9%) i els catòlics no practicants (23,3%).El CIS també ha preguntat als seus enquestats sobre l'ús «preferentment» de l'oli d'oliva a la gastronomia, una qüestió davant la qual el 98% ha donat un sí, davant del 0,7% de nosaltres; i són el 85,4% d'espanyols els que prefereixen els guisats abans que els fregits.Pel que fa a «carn o peix», aquí hi ha un gairebé empat perquè el 44,2% prefereixen les carns enfront del 40,8% que trien el peix i del 13,9% que diu preferir a parts iguals aquests dos productes.Mostra de la importància de la gastronomia a la societat espanyola, el CIS ha preguntat quina és la millor del món: el 81,1% la posa en primera posició, seguida de la italiana i la francesa.