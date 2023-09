El símptoma primerenc del càncer que pots detectar a la roba de llit

La detecció primerenca és clau per combatre el càncer amb més garanties de supervivència

Actualitzada 13/09/2023 a les 21:07

Limfoma no Hodgkin.

Limfoma de Hodgkin.

Tumors carcinoides.

Leucèmia.

Mesotelioma.

Càncer de pinyol.

Càncer de pròstata.

Càncer de ronyó.

Tumors de cèl·lules germinals.

Càncer medul·lar de tiroide avançat.

En qualsevol tipus de càncer, la detecció primerenca és clau per poder combatre'l amb més garanties de supervivència. Per això, els primers signes són de vital importància.Els signes poden ser més generals, com ara pèrdua de pes i fatiga, o poden afectar parts específiques del cos, com la pell. Altres senyals d'advertiment comuns inclouen embalums, sagnat inexplicable o inflor perllongada.Tot i això, un símptoma del càncer menys conegut és menys obvi que aquests, i es pot detectar als llençols i coixins cada matí: les suors nocturnes, segons recull el Mirror en un reportatge.Suar a la nit pot ser un senyal d'advertència de càncer que sovint passa per alt, especialment a l'estiu. Els experts recomanen revisar la roba de llit al matí per veure si has experimentat sudoració excessiva durant el son.Segons Cancer Research, la infecció és una de les causes més comunes de sudoració en persones amb càncer. La infecció pot causar temperatura alta i el teu cos suarà per intentar reduir-la. Alguns tipus de càncer també poden fer que suïs més del que és habitual, entre ells:Les persones que tenen càncer avançat de qualsevol tipus també poden suar més del que és habitual. El càncer es pot manifestar en una àmplia varietat de símptomes, i és important tenir en compte el que és normal i notificar al vostre metge si us preocupa algun canvi en la vostra salut.