Detinguts 3 jugadors del filial del Reial Madrid per difondre un vídeo sexual d'una menor

Actualitzada 14/09/2023 a les 19:23

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous tres futbolistes del filial del Reial Madrid per difondre per Whatsapp un vídeo de contingut sexual d'una menor de 16 anys, han confirmat a EFE fonts de la investigació aquest dijous.Els fets van passar a Mogan (Gran Canària) el 6 de setembre passat i van ser denunciats per la mare de la menor davant la Guàrdia Civil, que ha detingut els tres futbolistes per un delicte de revelació de secrets d'índole sexual, com ha avançat « El Confidencial» i han confirmat a EFE les fonts consultades.La investigació va a càrrec de la Guàrdia Civil de Las Palmas de Gran Canària, que va rebre la denúncia per la difusió del vídeo que havia gravat un dels futbolistes.D'acord amb les fonts, dos dels detinguts són del tercer equip del Reial Madrid i un del segon, el Castella. Els arrestos s'han produït aquest dijous al matí a la Ciutat Esportiva del club.Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Canàries han precisat que, de moment, no s'han obert diligències judicials per aquests fets.