Deneguen la petició d'asil a una família kurda de l'Iran que va aterrar al Prat la setmana passada

Fonts policials preveuen que els afectats siguin expulsat aquesta mateixa tarda

Actualitzada 14/09/2023 a les 17:14

L'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de la família kurda de l'Iran que va aterrar la setmana a l'aeroport del Prat i que havia demanat asil polític, segons han explicat fonts policials. La petició havia estat denegada per no complir els requisits legals, i ara al recurs s'han apreciat «llacunes i incoherències», han indicat a l'ACN les mateixes fonts. En concret, al recurs s'han canviat els motius pels quals es sol·licitava l'asil polític, que ara apunten a raons religioses. L'Audiència entén que no hi ha elements per no expulsar la família, i fonts policials preveuen que l'expulsió es produeixi aquesta mateixa tarda.



En un primer moment el pare havia dit que era membre del Partit Democràtic del Kurdistan, il·legal a l'Iran. L'home va acompanyat de la seva dona, embarassada de dos mesos, i del seu fill de set anys.L'home assegura que ja havia estat condemnat a 15 anys sota llibertat condicional pel seu activisme polític, i que professa una fe evangèlica. A més diu que ha participat en una vintena de manifestacions del moviment Dona Vida Llibertat, que es va desencadenar amb l'assassinat de la jove Mahsa Gina Amini per no portar el vel posat d'acord amb el rigorisme de la República Islàmica.Poc abans de la commemoració del primer aniversari de la mort de la noia després d'una pallissa en un centre de la policia de la moral, que es commemora aquest dissabte, la família va decidir fugir, el 5 de setembre. Les autoritats han incrementat els controls i l'home havia estat identificat.En arribar a l'aeroport de Barcelona l'activista va demanar asil, assistit per un advocat d'ofici, però la seva petició no va ser admesa a tràmit. La família va recórrer la decisió davant l'Audiència Nacional, que ara ha confirmat el criteri de la denegació inicial.