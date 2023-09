Les forces de seguretat investiguen ara la procedència de l'avís i pentinen l'edifici desallotjat

Actualitzada 13/09/2023 a les 17:41

Diversos carrers del centre de Madrid han estat desallotjats aquest dimecres després d'un avís de bomba a la seu del Centre per al Desenvolupament Tecnològic, dependent del Ministeri de Ciència, on 150 persones celebraven un esdeveniment científic, segons han informat a EFE fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.L'avís ha estat rebut cap a dos quarts de vuit de la tarda, i s'ha procedit al desallotjament de l'edifici ubicat al carrer del Cid de Madrid, en una zona propera a Recoletos, així com d'altres carrers limítrofes.Les forces de seguretat investiguen ara la procedència de l'avís i pentinen l'edifici desallotjat.