Mor un adolescent de 14 anys després de fer un repte viral de menjar a TikTok

El jove va començar a trobar-se malament després de fer un repte que consisteix en menjar-se una patata molt picant i aguantar el màxim possible sense beure aigua

Actualitzada 12/09/2023 a les 19:33

, un jove de, va morir divendres passat 1 de setembre a Worcester, Massachusetts, als Estats Units, després de fer un repte viral deanomenat', que consisteix en menjar-se una patata molt picant i aguantar el màxim possible sense beure aigua o menjar per alleujar-se.

Tot i que encara no hi ha resultats de l'autòpsia, els familiars del jove asseguren que la seva mort està estretament lligada al repte de la xarxa social, ja que pocs minuts després de menjar-se la patata, el jove va demanar a la direcció de l'institut que truquessin a la seva mare i li comuniquessin que no es trobava bé. Una vegada a casa, va semblar que es trobava millor, però a la tarda es va desmaiar i la seva família el va portar d'urgència a l'hospital, on ja no van poder fer res per salvar-lo.

La mateixa empresa de la patata fregida picant, Paqui, adverteix a l'envàs que el consum és únicament per a adults, així com que no es mengi en cas de ser al·lèrgic al pebre o sensible als menjars picants. «Després de tocar la patata fregida, renta't les mans amb sabó i no et toquis els ulls ni altres parts sensibles», adverteixen, així com que s'acudeixi al metge si es presenten dificultats per respirar, desmais o nàusees després del consum. No obstant, ells mateixos promocionen al seu web el 'One Chip Challenge', una única patata que aspira a ser la més picant, «a una experiència veritablement recargolada». El repte ràpidament es va fer viral a TikTok, plataforma on ja s'adverteix en nombrosos vídeos que en participar en aquest repte es podria patir danys o causar-ne als altres.

Després de la mort de Harrys, el fabricant i creador del repte «Paqui, One Chip Challenge» ha decidit retirar del mercat el producte.