Les aerolínies demanen incentius per a la producció de combustible sostenible d'aviació

L'ALA destaca que redueix un 80% de les emissions de CO2 i es pot barrejar al 50% als motors

Actualitzada 13/09/2023 a les 18:00

L'Associació de Línies Aèries (ALA) ha reclamat al govern espanyol que incentivi la producció del combustible sostenible d'avió (SAF per les seves sigles en anglès) per afavorir-ne al seu ús. En un comunicat després de l'aprovació del reglament europeu 'Refuel EU Aviation', l'entitat ha advertit que abans de la seva implementació cal augmentar la seva producció (del 0,1% del carburant convencional al 2019) i el seu elevat preu, que se situa entre tres i sis vegades més que al convencional. El reglament estableix quotes d'ús d'aquest combustible, que segons el president d'ALA, Javier Gándara, permet reduir el 80% de les emissions de CO2 i es pot barrejar als motors al 50% i distribuir-se als aeroports sense necessitat de fer cap adaptació.



Per Gándara, els incentius del govern espanyol permetrien afavorir la producció de SAF a gran escala. D'acord amb un informe de PwC, presentat recentment, caldrien entre 30 i 40 plantes de producció de SAF a l'Estat per descarbonitzar l'aviació espanyola. Aquesta escalada de producció es traduiria, segons l'estudi, en l'aportació de 56.000 milions d'euros al PIB i 270.000 nous llocs de treball a l'Estat.«Se'ns presenta una oportunitat important de país que va més enllà del sector aeri, però això requereix ajudes públiques», ha sentenciat Gándara, que ha posat l'exemple de les «ajudes milionàries» en països com França i Estats Units.«No podem perdre el temps perquè correm el risc de quedar-nos a la cua en el desenvolupament d'aquest combustible i perdre la gran oportunitat que se li presenta a Espanya, a la nostra indústria, de convertir-se en un centre de producció i exportació de SAF a la resta d'Europa», ha afegit.