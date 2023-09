L'Audiència embarga els possibles pagaments de Netflix a Rosa Peral i Albert López per a indemnitzar la família del mort

El tribunal ordena a les productores de la sèrie i el documental que comuniquin tots els pagaments passats i futurs

Actualitzada 13/09/2023 a les 18:22

L'Audiència de Barcelona ha ordenat embargar les possibles quantitats econòmiques que cobrin els exguàrdies urbans de Barcelona Rosa Peral i Albert López per la producció de sèries de ficció o documentals sobre l'anomenat 'crim de la Guàrdia Urbana'. L'advocat de la víctima del crim, Pedro Rodríguez, va presentar la sol·licitud fa uns dies i l'Audiència li ha acceptat. El tribunal recorda que Peral i López van ser condemnats a 25 i 20 anys de presó, però també a pagar una indemnització de 885.000 euros a la família de Rodríguez. Mentre López té el seu pis embargat, Peral només ha pagat 1.175 euros.



L'advocat de l'acusació recorda que Peral va canviar el nom del 50% de la propietat que tenia de la casa de Vilanova i la Geltrú on es va cometre el crim, la qual va passar a mans del seu pare. D'aquesta manera, ella es va declarar insolvent a l'hora de pagar la seva part de la indemnització. La família de Rodríguez va denunciar Peral per alçament de béns amb una querella que està pendent de ser admesa a tràmit.Després que divendres s'estrenés 'El cuerpo en llamas' sota una gran expectació mediàtica, el lletrat apunta que els dos condemnats podrien reclamar a Netflix una compensació econòmica per l'ús dels seus noms i cognoms, així com denunciar la productora per vulneració del dret a l'honor. Al mateix temps, vol esclarir si Peral ha cobrat per haver concedit les entrevistes que articulen el documental 'Las cintas de Rosa Peral', també estrenat divendres a la mateixa plataforma d''streaming'.La defensa de la condemnada havia demanat a la justícia que aturés cautelarment la publicació de la sèrie. Primer ho va sol·licitar a un jutjat de Barcelona, que ho va desestimar i va apuntar que el cas era competència del jutjat de Vilanova i la Geltrú que havia investigat el crim. La defensa de Peral va adreçar-se a aquest magistrat per aturar l'estrena de la sèrie, però aquest ho va tombar perquè no s'havia dipositat cap fiança.Per tot això, l'Audiència ha ordenat a les productores de la sèrie i el documental que remetin al compte bancari judicial els diners que haurien de pagar als dos condemnats i que comuniquin si ja han pagat alguna quantitat.