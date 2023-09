L'acusat d'abusar de sis nenes a Balaguer nega els fets: «La relació era com de pare i filles»

Les menors d'edat ratifiquen els abusos sexuals en el testimoni que s'ha visionat a la sala

L'acusat d'abusar de sis nenes menors d'edat, amigues de la seva filla, quan es trobaven al seu domicili a Balaguer ha afirmat que la seva relació amb elles va ser «de pare i filles» i que mai va «traspassar els límits» en la primera vista oral del nou curs a l'Audiència de Lleida. L'acusat ha negat així fer tocaments a l'entrecuix i a la vagina de les joves i ha assegurat que només les abraçava per l'espatlla i els feia petons «al cap». En canvi, les víctimes han ratificat els abusos en el testimoni que s'ha visionat a la sala, relats que les psicòlogues han considerat creïbles. La Fiscalia manté la petició de 42 anys de presó per sis delictes d'abús sexual.



L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres un home acusat d'abusar sexualment de sis noies menors d'edat a Balaguer. Totes elles eren amigues de la seva filla i, segons la Fiscalia, l'acusat aprofitava quan venien al seu domicili per tocar-les en zones com la cuixa, l'entrecuix o la vagina. Els fets van sortir a la llum entre l'any 2020 i 2021, quan les menors van decidir explicar als seus pares i professors del seu centre educatiu els suposats abusos viscuts a casa de l'acusat al llarg de la seva etapa escolar.Els testimonis dels pares i el de les nenes que s'han pogut escoltar i visionar en vídeo en el cas de les nenes, a la sala han ratificat els abusos soferts al domicili de l'acusat. Una de les joves ha relatat que en diverses ocasions va quedar-se a dormir a casa de la seva amiga i llavors l'acusat aprofitava per «començar a tocar-li la vulva per damunt la roba» i després ficar-li «la mà per dins les calces» mentre dormia. «Els tocaments em despertaven i llavors li apartava la mà i li deia que parés, tot i que a vegades seguia», ha dit la noia, que ha afegit que la situació es va prolongar durant una temporada, però «al ser petita no li vaig donar la importància que tenia i no ho vaig explicar» fins més tard. Tot i això, finalment va optar per no passar cap nit més allí.Durant la sessió, una altra de les menors i els seus pares han assenyalat també que un dia l'home va començar a tocar a la zona de l'entrecuix i a abraçar «molt fort» a una d'elles i li va dir «et menjaré sencera», mentre que una altra de les noies ha denunciat també que l'acusat va tocar-li el cul amb la mà quan es va aixecar del sofà després de negar-se a veure una pel·lícula amb ell.El testimoni de les joves ha coincidit amb l'ofert prèviament pels pares, alguns dels quals han defensat que la «vergonya i por» de les seves filles havia impedit que els fets sortissin a la llum abans, mentre que una de les mares va considerar que la seva filla havia «malinterpretat» els successos.Els psicòlegs, per la seva part, consideren creïble els testimonis oferts per les víctimes, ja que tenen «competència suficient» per declarar i no han detectat «cap motivació secundària, com de venjança o econòmica envers l'acusat per inventar una cosa així». A més, els relats de cadascuna «es correspon» a la seva manera de ser i expressar-se i es «complementen» entre totes, mentre que «si s'ho haguessin inventat tindria un patró més similar», ha remarcat una de les psicòlogues.D'altra banda, l'acusat ha assegurat que «mai» va fer cap tocament a les joves i que cap d'elles va rebutjar-lo. De fet, ha comentat que manté la relació amb les famílies i les noies després de la denúncia i si se'ls troba pel carrer el saluden. Una afirmació que només ha compartit una de les mares que ha testificat, la mateixa amb qui l'acusat i la seva família haurien passat part de l'estiu.Segons els relats de les víctimes, els abusos s'haurien produït quan la dona de l'acusat no ho veia o no era a la casa. En aquest sentit, la dona ha defensat que l'home «és molt afectuós» i que «aquelles nenes han crescut a casa» i la seva parella les ha tractat «igual que a la seva filla». Tot i això, diu que va advertir-lo que les joves «havien crescut i no les havia d'acariciar tant» perquè després «imaginen les coses d'una altra manera».Per tot plegat, la Fiscalia ha demanat per a l'home 42 anys de presó per cinc delictes d'abús sexual a menors sense accés carnal i un més d'abús sexual amb introducció de membres corporals i de manera continuada. La defensa, per la seva part, ha sol·licitat l'absolució. A més, el Ministeri Públic demana que s'indemnitzi amb 20.000 euros cadascuna de les víctimes així com diferents mesures per protegir les joves una vegada es compleixi, si així es determina en la sentència, la condemna de privació de llibertat.