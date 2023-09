França retira l'iPhone 12 de les tendes i podria retirar els que s'han venut

L'Agència Nacional de Freqüències francesa ha advertit que el mòbil supera el límit fixat per la UE

Actualitzada 13/09/2023 a les 16:44

Resposta de l'OCU

L'Agència Nacional de Freqüències francesa ha prohibit la venda de l'iPhone 12 a França en descobrir que les emissions d'ones no ionitzants d'aquest terminal superaven el límit legal fixat per la Unió Europea (UE). Un límit que, tanmateix, és deu vegades inferior al nivell d'emissions que tenen conseqüències per als usuaris.Les emissions per a un mòbil que es porti a la butxaca o a la mà han de ser a tot estirar de 4 W/kg, segons la normativa europea, però de l'anàlisi de l'iPhone 12 n'ha sortit un valor mitjà de 5,74 W/kg.Segons el ministre de la Transició Digital i les Telecomunicacions francès, Jean-Noël Barrot, en declaracions a Le Parisien, l'empresa del dispositiu, Apple, haurà de resoldre aquest problema abans de dues setmanes i això es podria fer simplement amb una actualització del programari.El govern francès està disposat a retirar l'Iphone 12 de les botigues si Apple no compleix els seus requisits. De moment, els agents de l'Agència de Freqüències han rebut la instrucció de verificar que els mòbils d'aquest model ja no són a la venda.A partir dels resultats obtinguts per l'Agència Nacional de Freqüència de França, l'OCU ha aclarit, tot i això, que «els límits només se superen en els mesuraments de les extremitats (fixats en 4 W/kg, els més generosos), no al cap ni al tronc (on no poden superar els 2 W/kg)».«Són, a més, mesuraments realitzats en la pitjor situació possible, tal com exigeix la normativa: amb el mòbil emetent a màxima potència, a la xarxa més desfavorable i en la posició en què l'antena del mòbil més incideix sobre el cos» , explica l'associació de consumidors.«És més, els límits de seguretat la Unió Europea són 50 vegades inferiors als necessaris perquè es produeixi un augment de 1 ºC a la temperatura del cap», afegeix.En qualsevol cas, davant dels dubtes generats, l'OCU ha sol·licitat a les autoritats espanyoles i europees que «revisin i confirmin les emissions d'aquest terminal als diferents països membres; i ja de passada les de la resta de mòbils que hi ha actualment al mercat». A més, ha instat Apple a «solucionar aquest problema d'excés d'emissions als terminals en ús de forma ràpida i gratuïta».