El PP impulsarà un acte a Madrid contra l'amnistia el cap de setmana del 23 i 24 de setembre

Els populars també donaran suport a la concentració convocada per Societat Civil Catalana el 8 d'octubre a Barcelona

Actualitzada 13/09/2023 a les 10:03

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciat aquest dimecres en una entrevista a Antena 3 que la seva formació impulsarà «un gran acte» a Madrid el cap de setmana del 23 i 24 de setembre –previ al debat d'investidura de Feijóo dels dies 26 i 27 de setembre- per mostrar el «rebuig» dels ciutadans a «qualsevol instrument que es pugui plantejar al marge de la llei» com l'amnistia, que segons el seu criteri és un instrument que «no té cabuda en el marc constitucional». Els populars també donaran suport a l'acte organitzat per Societat Civil Catalana a Barcelona el 8 d'octubre, que comptarà amb la presència confirmada de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.En l'entrevista, Gamarra ha defensat el discurs que va desplegar aquest dimarts l'expresident del govern espanyol José María Aznar, i ha acusat el govern espanyol de «tergiversar» les seves manifestacions per crear una «cortina de fum» i desviar l'atenció a les negociacions del PSOE amb un «pròfug de la justícia» com Puigdemont. «Només faltaria que no ens puguem mobilitzar contra el que plantegen alguns que està fora del marc constitucional» per obtenir un grapat de vots i «mantenir-se al poder», ha sentenciat la número dos del PP.