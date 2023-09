El futbolista Dani Carvajal nega una agressió sexual al Mundial del 2018

El lateral madridista ha desmentit les acusacions d'un intèrpret de la selecció espanyola durant la cita mundialista a Rússia

Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas.

Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018.

Les paraules de l'intèrpret

«Carvajal me pidió que le dijera a una chica que le quería meter la polla hasta la garganta».



Dani Carvajal s'ha pronunciat públicament per qualificar com a «totalment falses» totes les informacions publicades sobre ell els últims dies, «des de la meva vinculació a partits polítics a una agressió sexual al Mundial de Rússia 2018».«Em sembla absolutament lamentable i summament delicat que els mitjans tinguin dret a escriure de manera impune donant credibilitat a paraules de tercers, tacant el meu nom i honor», ha denunciat el defensor, que ha anunciat que «ja he emprès accions legals».El lateral dret del Reial Madrid ha sortit al pas després de les declaracions d'un traductor que suposadament va treballar amb la selecció espanyola, Álex Peña, en una entrevista al canal de YouTube Che América Llatina, on assegurava que «Carvajal em va dir 'oye, digues-li a aquesta noia que li vull ficar el p... fins a la gola”.A més, el defensa espanyol també s'ha referit a les veus en xarxes socials que el situen com a simpatitzant de Vox després de les seves polèmiques declaracions sobre el 'cas Rubiales', quan va evitar referir-se a Jenni Hermoso com a víctima després del petó del president de la RFEF .«En cap moment he dit que [Jenni Hermoso] no sigui víctima, dic que ha de preservar la presumpció d'innocència de totes les persones», va matisar després. «Si està passant un mal moment [Jenni Hermoso], entenc que cal solidaritzar-se amb ella, com amb qualsevol persona. Tampoc crec que Rubiales estigui passant moments agradables», va afegir Carvajal, que va deixar clar que la seva postura és que «no pots culpabilitzar a ningú sense cap sentència ferma».L'intèrpret narra al vídeo que estava parlant amb tres noies quan van aparèixer Nacho Monreal, Dani Carvajal i David de Gea. Va ser llavors quan els futbolistes li van demanar que preguntés a les dones si volien anar a una festa amb ells.«Marxem a un hotel, a la suite, van demanar vodka, van fumar shisha, van ballar. I jo traduïa tot el que em deien, moltes de les coses pujades de to. Em diu Carvajal: 'digues-li a aquesta noia que li vull ficar el p... fins a la gola», assegura. «¿Com li diré això?», es va preguntar el traductor, que va acabar dient a la dona que el futbolista li deia que tenia «uns ulls molt bonics».Peña revela també que l'exporter del Manchester United, parella de la cantant Edurne des d'aproximadament 2011, va acabar passant la nit amb una de les noies, i mostra diverses imatges de De Gea amb la jove, així com una seva amb la mateixa dona.