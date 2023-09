Fumar es relaciona amb major risc d'hospitalització per malaltia mental

L'estudi obre la porta a més investigacions a fons sobre aquesta relació

Actualitzada 12/09/2023 a les 19:40

El tabaquisme és un hàbit comú en moltes societats malgrat que existeix unanimitat científica sobre el nociu que resulta sobre la salut humana. Al marge dels seus comprovats efectes carcinògens i per a la salut cardiovascular, recentment ha despertat interès la manera en què podria impactar en el benestar mental de les persones.De fet, un estudi recentment publicat en la revista científica Acta Psychiatrica Scandinavica ha trobat que les persones que fumen tenen fins a un 258% més de probabilitats de ser hospitalitzades a causa d'una malaltia mental que aquelles que no ho fan.Aquestes conclusions són el resultat d'un treball a gran escala realitzat sobre les dades de més de 330.000 participants. Els autors van calcular les puntuacions de risc poligènic incloent tendències al tabaquisme i al neuroticisme (una predisposició a estats emocionals negatius).L'anàlisi va llançar que els participants solien haver començat a fumar abans de la seva primera hospitalització psiquiàtrica. A més, presentaven molt més risc aquells que eren fumadors en el moment de l'hospitalització que els que mai havien fumat, i el risc era moderadament major per a les persones que havien fumat en algun moment de les seves vides i després havien abandonat l'hàbit que per a aquells que mai l'havien fet.Aquests resultats porten als autors a proposar que les tendències genètiques a fumar amb gran intensitat es creuen de manera important amb els factors de risc genètic per a patir determinades condicions psiquiàtriques greus, com ara l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o els trastorns depressius.Addicionalment, aquests investigadors creuen que el propi hàbit de fumar pot elevar el risc de les persones a ser hospitalitzades per condicions relacionades amb la salut mental, al marge de la predisposició genètica a això.Cal subratllar que, pel seu disseny, aquest estudi no pot indicar una relació causal entre tots dos fenòmens; però sí que pot apuntar a una possible relació causal entre el tabaquisme i l'hospitalització per malaltia mental.Sigui com sigui, subratlla la necessitat existent d'investigar més a fons les preocupacions sobre la relació entre l'ús de tabac i la malaltia mental, així com sobre els mecanismes preciosos pels quals el tabac podria impactar de manera rellevant en el benestar psicològic de les persones.