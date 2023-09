El preu de l'oli d'oliva pot arribar a variar fins a quatre euros el litre en funció del supermercat

Facua assegura que part de l'encariment és fruit de «l'especulació» i demana «més control» al govern espanyol

Actualitzada 12/09/2023 a les 13:13

Una mateixa marca d'oli d'oliva verge extra pot arribar a costar fins a quatre euros el litre més en funció del supermercat, segons un estudi de l'organització de consumidors Facua. El document analitza 50 marques d'oli en vuit cadenes d'alimentació de l'Estat i conclou que de mitjana el preu varia al voltant d'un 45%. En el cas de l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra la variació s'enfila fins al 68,1%, que equival a una diferència de 5,31 euros per litre. L'entitat defensa que l'estudi constata que part de l'encariment és fruit de «l'especulació» i per aquest motiu demana al govern espanyol «més control» sobre els preus. De nou, Facua reclama aplicar topalls als marges de benefici.En concret, l'estudi detalla que la diferència més gran de preu entre una mateixa marca en funció de l'establiment s'ha localitzat en l'ampolla d'un litre d'oli d'oliva verge extra de Carbonell picual, que se situa en els 8,86 euros a l'Alcampo i s'enfila fins als 12,85 euros a Carrefour.A més, Facua avisa que el decret que estableix la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics prohibeix qualsevol encariment que no sigui derivat d'una pujada dels costos, de manera que assegura que les pràctiques d'algunes distribuïdores serien «sancionables».