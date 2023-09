Detingut un home després d'agredir sexualment una reportera de televisió en ple directe

La Policia ha arrestat l'home a la zona propera a la plaça Tirso de Molina de Madrid just després els fets

Actualitzada 12/09/2023 a les 19:50

AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Lo que hasta ahora era “normal” ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a @IsaBalado. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) September 12, 2023

Un home de 25 anys ha estat detingut després d'agredir sexualment la reportera de televisió Isa Balado mentre feia un directe aquest migdia per al programa de Cuatro «En boca de todos» als voltants de la plaça Tirso de Molina de Madrid, han informat a EFE fonts de la Prefectura Superior de Policia.La Policia ha arrestat l'home a la zona just després els fets i ho ha traslladat a la Unitat d'Atenció a la Dona i Famílies (UFAM), després de la trucada de la mateixa Balado, que ha denunciat que li havia picat de mans al darrere i, posteriorment, li havia tocat els cabells.Com s'ha pogut veure en directe, el jove, de nacionalitat romanesa, s'ha dirigit a la periodista, li ha tocat el cul alhora que li ha preguntat per quin canal de televisió treballava i ha estat al costat mentre Balado continuava amb la seva feina.El vídeo, que s'ha fet de seguida viral a la xarxa social X (abans Twitter), ha generat indignació entre companys de professió de la periodista i entre polítics, com ara la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha recordat que els tocaments no consentits són violència sexual i ha mostrat el suport a la reportera.«El que fins ara era 'normal' ja no ho és. #SeAcabó és el crit del nostre país per garantir el dret a la llibertat sexual de totes les dones (...). Només sí que és sí», ha escrit.El primer a reaccionar a l'agressió ha estat, en directe, el presentador de «En boca de todos», Nacho Abad, i després la pròpia víctima ha recriminat a l'agressor: «Per més que vulguis intentar preguntar-nos de quin canal som, ¿ de debò m'has de tocar el cul? Estic fent un directe i estic treballant”.«¿Jo t'he tocat el cul? Perdó. No et volia tocar el cul», li ha respost el jove, i després ha tocat el cap a la reportera i s'ha allunyat del lloc pel mateix camí.«No tens res a sentir tu: tu estàs fent la teva feina tan bé com saps sempre i arriba un imbècil i va i et toca el cul en directe amb cap dret. De veritat, m'indigna», ha dit Abad una vegada que l'home s'havia allunyat de la càmera.La delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, també ha enviat el seu suport a Balado i ha llançat una petició als seus companys ia qualsevol persona: «La propera vegada, en comptes d'obligar-la a enfrontar-se a l'agressor, amb risc evident de patir un altre tocament, o una mica pitjor, parin per identificar-lo a ell i poder denunciar, si ella pren aquesta decisió», ha escrit a X.«La impunitat amb què actuen els agressors, fins i tot a la TV o amb el món sencer mirant la final d'un mundial disposant dels nostres cossos s'ha d'acabar», ha publicat la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Àngela Rodríguez.També companyes de professió de Balado han mostrat la seva indignació: «Estàs pencant, en directe, arriba un home, et toca el cul. L'enfoquen. 'No he volgut tocar-te el cul', diu. Es va tocant-li el caparró amb condescendència com si res no hauria passat. I així cada dia, molts dies», ha recriminat la periodista Isabel Valdés.