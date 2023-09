Vox registra una iniciativa contra el «falsejament» de la figura de Casanova, que «va lluitar sempre per Espanya»

La formació de Santiago Abascal reclama al govern espanyol que fomenti «el coneixement històric» del conseller en Cap

Actualitzada 11/09/2023 a les 11:46

Vox ha registrat aquest dilluns, 11 de setembre, una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per reclamar al govern espanyol que fomenti «el coneixement històric tant de Rafael Casanova com d'Antoni de Villaroel» per «evitar que la història comuna de tots els espanyols sigui utilitzada com a forma de divisió i enfrontament». Segons l'escrit, malgrat que la figura de Rafael Casanova ha estat «fagocitada pel separatisme català», tant ell com Antoni de Villaroel «van lluitar sempre per Espanya i mai per la separació de la regió catalana».