Vox avança que impulsarà iniciatives contra l'amnistia al Parlament Europeu, als jutjats i «als carrers»

Ignacio Garriga retreu al PP que validés Junts com a «interlocutor»

Actualitzada 11/09/2023 a les 13:18

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciat aquest dilluns que la seva formació impulsarà accions al Parlament Europeu, als jutjats i «als carrers quan es convoquin les pertinents manifestacions» en contra de l'amnistia a l'independentisme. Segons Garriga, una amnistia a aquells qui van participar en accions durant l'1-O seria «intolerable» i suposaria «una prova més de la deriva» de Pedro Sánchez, que «està disposat a fer tot el que estigui al seu abast per beneficiar uns colpistes i un pròfug de la justícia».



En roda de premsa a la seu del partit, Garriga també ha criticat que el PP «validi com a interlocutor» un «pròfug» de la justícia com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.Ha recordat que el vicesecretari d'afers institucionals del PP, Esteban González Pons, va justificar la voluntat dels populars de parlar amb Junts de cara a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo.«Estem desitjosos de veure com el PP desautoritza les manifestacions de González Pons, que està més interessat a validar un pròfug que en escoltar els seus companys del PP de Catalunya», ha dit.Per això ha demanat al PP que «doni explicacions» i detalli «què és el que pretenen negociar amb els que pretenen destrossar la unitat de la nació i fer volar pels aires el nostre ordenament constitucional i el nostre estat de dret».El número dos de Vox també ha acusat l'independentisme de pretendre «manipular» la figura de Rafael Casanova. «S'apropien d'una figura il·lustre» que «era un patriota».Per aquest motiu Vox ha registrat una proposició no de llei al Congrés que demana al govern espanyol que «fomenti el coneixement històric» de Rafael Casanova i Antoni de Villaroel, que «van destacar per defensar el que consideraven que era el millor per a Catalunya i la resta d'Espanya», és a dir, el pretendent austriacista, i per tant «van lluitar sempre per Espanya i mai per la separació de la regió catalana».