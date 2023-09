Un equip mèdic i de bombers viatja al Marroc per ajudar a rescatar víctimes del terratrèmol

S'hi estaran fins divendres, que és el temps que calculen que encara es poden trobar persones amb vida

Actualitzada 11/09/2023 a les 18:04

Un equip mèdic format per una infermera i un metge, i 16 bombers de l'Equip de Rescat d'Emergències de Catalunya han sortit aquesta tarda de l'aeroport de Barcelona cap a Marràqueix per ajudar a rescatar supervivents del terratrèmol.Hi seran fins divendres i la seva prioritat, segons explica el seu coordinador, Sebastià Valle, és localitzar persones amb vida. «Se'ns obre una finestra d'actuació de cinc dies on encara podem localitzar persones vives. L'objectiu és actuar abans no es tanqui aquesta finestra», ha assegurat.Per fer-ho, l'equip compta amb dos gossos ensinistrats i personal expert. A Marràqueix els esperen les autoritats locals, que els indicaran on poden intervenir.