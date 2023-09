Sumar posa en dubte que es pugui aprovar l'amnistia abans de la investidura

El partit de Yolanda Díaz insisteix que és «assumible» i «té encaix constitucional»

Actualitzada 11/09/2023 a les 13:52

Sumar ha posat en dubte aquest dilluns que es pugui aprovar una llei d'amnistia abans de la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, tal com va demanar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «Anem molt justos. És forçar molt la màquina. No sé si es podrà fer en aquests termes», ha dit Asens al matí en una entrevista a TVE. Posteriorment, el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, també ha refredat la possibilitat que l'amnistia arribi abans de la investidura. Urtasun ha dit que Junts vol uns «terminis molt curts» i ha remarcat que caldrà veure si aquesta voluntat política es pot encaixar amb els tràmits parlamentaris. Urtasun ha confiat que hi haurà acord sobre els terminis amb l'independentisme.



En aquest sentit, Asens ha argumentat que «legalment es poden complir aquests terminis si es fa en lectura única», però ho ha vist just. Per això, el negociador de Sumar amb Junts ha argumentat que el que és «central» és que s'acabi aprovant sigui com a llei d'amnistia o amb un altre nom.Urtasun ha defensat que l'amnistia és «assumible» i «té encaix constitucional». «Crec que no hem de ser presoners dels termes. El que és important són els efectes que tindrà aquesta mesura», ha apuntat.Sobre la negociació d'un referèndum que va plantejar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Urtasun ha dit que entén que l'independentisme «no renunciï a les seves idees» i mantingui «idees de màxims», però ha dit que la negociació de la investidura se circumscriu a l'amnistia.