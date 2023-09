Nou anys de presó per violar de manera reiterada la filla menor d'edat de la parella

El relat de fets provats assenyala que les agressions sexuals van començar el 2018 quan l'acusat tenia 21 anys i la nena 11

L'Audiència Provincial de Múrcia ha condemnat nou anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual a un home que durant gairebé tres anys va violar la filla menor d'edat de la seva parella.La sentència, a la qual ha tingut accés EFE, li imposa una ordre d'allunyament de 300 metres de la menor durant deu anys i l'obligació d'indemnitzar-la amb vint mil euros per danys morals, a més que en cinc anys no podrà exercir cap professió que comporti el contacte amb menors.El relat de fets provats assenyala que les agressions sexuals van començar el 2018 quan l'acusat tenia 21 anys i la nena 11, i van finalitzar l'abril del 2021 quan la mare es va assabentar de la situació.La Sala diu que la mare va conèixer el que passava pel que havia relatat per una cosina de la nena, també menor d'edat, que va assegurar que aquesta, en una conversa sobre la pèrdua de la virginitat de les dues, li havia confessat que tenia sexe amb l'acusat.La sentència defineix les agressions comeses pel processat com «una relació sentimental» i afegeix que la menor, tant durant la instrucció del cas com al judici, va mantenir que eren consentides.A l'hora de fixar la condemna, el tribunal de l'Audiència aplica a l'acusat l'atenuant de reparació del dany, ja que abans de la vista oral havia consignat deu mil euros a favor de la víctima.