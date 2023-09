Mor als 19 anys Andrea Jiménez, referent de la lluita contra el càncer infantil

Durant la seva lluita contra un tumor cerebral aquesta jove avilesa va protagonitzar una marxa solidària per recolzar la investigació d'aquesta malaltia

Actualitzada 11/09/2023 a les 18:37

Andrea Jiménez Encabo, la jove avilesa que durant vuit anys va lluitar contra un medul·loblastoma i es va convertir en un referent de la lluita contra el càncer infantil, ha mort a Àvila als 19 anys.Imatge de campanyes solidàries com la realitzada el 2017 per la Fundació Jocteràpia, amb l'objectiu de conscienciar la societat sobre les necessitats dels nens que es troben hospitalitzats, Jiménez Encabo havia decidit estudiar Infermeria per intentar ajudar altres malalts.Durant la seva lluita contra el medul·loblastoma, un tumor cerebral cancerós que comença a la part posterior i inferior del cervell, aquesta jove avilesa va protagonitzar el maig passat una marxa solidària per recolzar la investigació d'aquesta malaltia.Van participar més de 2.000 persones i la mateixa Andrea va llançar el tir de sortida després de tallar la cinta a les portes de la caserna de la Policia Local, on el pare de la jove és agent i els companys del qual es van encarregar d'impulsar aquesta iniciativa amb l'objectiu que la filla del seu company pogués participar en un tractament experimental.La recaptació obtinguda el 14 de maig passat a la marxa va ser canalitzada per la Fundació Óscar Contigo, creada pels pares d'un nen que també patia càncer.Després de ser-li diagnosticat aquest tipus de càncer el 2015, Andrea Jiménez Encabo va rebre tractament amb bons resultats fins que l'any 2019 va reaparèixer la malaltia, i des de llavors ha patit diverses recaigudes fins que el març passat van comunicar a la seva família que ja no hi havia més tractaments .Per això, es va iniciar una campanya encaminada a aconseguir diners destinats a continuar amb les teràpies, un dels actes més importants del qual va tenir lloc el maig passat amb la marxa solidària.Quatre mesos després, la noia ha mort als 19 anys, després de ser un referent en lluita contra el càncer infantil.