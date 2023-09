Les víctimes mortals de l'atropellament de Montmeló són tres noies i un noi d'entre 19 i 22 anys

L'Ajuntament del municipi barceloní ha convocat un minut de silenci per aquest dilluns al punt del migdia

Actualitzada 11/09/2023 a les 10:36

Les víctimes de l'atropellament mortal d'aquest diumenge a les vies de Montmeló (Vallès Oriental) són tres noies i un noi d'entre 19 i 22 anys. Així ho ha informat el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, que ha visitat el lloc dels fets acompanyat de l'alcalde de la localitat, Pere Rodríguez, entre d'altres autoritats. Els joves formaven part d'un grup de set persones que creuaven les vies de la línia R3 per un lloc prohibit per adreçar-se a un festival de música que es feia als voltants del Circuit de Barcelona-Catalunya. Els altres tres acompanyants han estat traslladats lleus a l'hospital de Mollet del Vallès. L'Ajuntament ha convocat per aquest dilluns un minut de silenci a les 12.00 h a la plaça Rafael Casanova.



Dispositiu d'emergències

El tràgic accident ha tingut lloc a les 20.18 h de diumenge en un punt no autoritzat al pas de persones entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles. Segons ha detallat en declaracions als mitjans l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, el grup havia arribat a la localitat en tren i es desplaçava al festival de música 'hard-techno' DURO Festival, amb una afluència d'entre 15.000 i 16.000 persones.«S'ha organitzat un dispositiu amb un accés delimitat i amb personal informador, i entenem que el grup ha volgut fer drecera per un lloc que no està ni senyalitzat ni il·luminat, creiem que no sabien on anaven, amb la mala sort que ha arribat el tren i se'ls ha endut», ha detallat Rodríguez. Tot i que les vies queden protegides per una tanca perimetral al seu pas per la zona d'habitatges, els joves hi han accedit per un punt en què acaba el tancat i on queda només un camí de terra d'uns 50 centímetres d'ample.«No hi ha res a l'altra banda, era un lloc no natural ni imaginable», ha afegit. Rodríguez ho qualifica com la desgràcia més gran que ha passat al municipi en els darrers anys, i creu que hi pot haver una falta de coneixement del terreny.No obstan, veïns de la zona asseguren que tot i les tanques, l'espai és d'ús recurrent per a diversos visitants del circuit o d'esdeveniments que s'hi fan al seu entorn. «Quan aquest matí hem marxat de casa ja hi havia molta gent passant caminant, no troben impediments tot i que no hi ha cap accés ni al circuit ni enlloc», explica Vicente Mayor, veí de la zona.Reconeix, però, que la gent ho fa sense miraments, donat que hi ha tanques: «L'accés està prohibit», recalca. Amb tot, creu que caldria establir tanques fixes que cobrissin tot el traçat de vies, no només el que dona directament a les cases.En un primer moment els serveis d'emergències havien informat que eren tres els difunts, però finalment un ferit crític amb una aturada cardiorespiratòria també ha acabat morint. Els altres tres acompanyants han estat traslladats a l'hospital amb una crisi d'angoixa.El dispositiu també s'ha centrat en el comboi, on els passatgers han quedat tancats a l'interior del tren durant dues hores. «El maquinista ha donat negatiu en alcoholèmia, se l'ha acompanyat a casa a descansar, i un segon conductor ha dut el tren a Granollers», ha detallat el director general de la Policia, Pere Ferrer.La investigació ha quedat judicialitzada i l'han assumit els Mossos d'Esquadra. Durant la matinada encara no s'havia pogut detallar l'origen o identitat de les víctimes mortals, donat que calia confirmar-ho tot i tenir els documents d'identitat i els telèfons mòbils. Per aquest motiu, encara no s'havia informat les famílies.L'accident ha obligat a posar en alerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) i s'han activat nou ambulàncies, un helicòpter, tres psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), set dotacions dels Bombers de la Generalitat i deu dels Mossos. La línia ha estat aturada mentre s'esperava la decisió de les autoritats policials, i Rodalies de Catalunya ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Cap dels 170 viatgers del tren ha requerit atenció sanitària.