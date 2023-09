L'Audiència Nacional admet la querella de la Fiscalia contra Rubiales per agressió sexual i coaccions

El jutge demana a diversos mitjans que li facin arribar els vídeos relacionats amb el peto forçat a Hermoso

Actualitzada 11/09/2023 a les 17:29

El titular del Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, ha admès la querella presentada per la Fiscalia contra l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales per agressió sexual coaccions a la jugadora Jennifer Hermoso, a qui va fer un petó no consentit. El magistrat acorda les primeres diligències en aquest procediment, com demanar a diversos mitjans que li lliurin vídeos del moment del petó, dels anteriors i posteriors, i de les celebracions del Mundial per part de les jugadores.



En concret, el jutge demana RTVE que li lliuri el vídeo i els àudios que tinguin des de tots els angles del moment en què Rubiales va forçar el petó, així com dels minuts immediatament anteriors i posteriors.També demana a 'El País' el vídeo de la celebració al vestuari, i al diari 'As' el del moment del petó i altres relacionats amb els fets. Per últim, demana a 'La Vanguardia' el vídeo de la celebració a l'autobús del Mundial per part de les jugadores.El jutge ha traslladat la resolució a Rubiales perquè tingui coneixement dels fets que li imputa i perquè pugui exercir el seu dret de defensa.