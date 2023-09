Els sindicats exigeixen acabar amb les desigualtats i demanen «pressupostos socials» als governs català i espanyol

Pacheco recorda que prop de dos milions de persones estan en risc de pobresa a Catalunya

Actualitzada 11/09/2023 a les 12:22

Els secretaris generals d'UGT i CCOO, Camil Ros i Javier Pacheco, han exigit aquest dilluns, instants després de fer una ofrena conjunta al monument de Rafael de Casanova amb motiu de la Diada, acabar amb les desigualtats socials i han advertit del nombre creixent de ciutadans els costa «arribar a finals de mes respecte fa un any». «No és només el que [els governs] pacten en l'àmbit polític i de resolució de conflicte sinó que necessitem un Govern de Catalunya amb pressupostos socials i un govern a nivell de l'Estat per fer front a les desigualtats, que cada cop són més», ha dit Ros. Pacheco, per la seva banda, ha recordat que quasi dos milions de persones a Catalunya estan en risc de pobresa.



En una breu declaració als mitjans després de fer l'ofrena, els dos representants sindicals han alertat de les creixents desigualtats socials al llarg del darrer any i s'han referit a la situació política després de les eleccions del juliol passat.En aquest sentit, el secretari general d'UGT, Camil Ros, ha destacat la «contribució molt important» que va tenir Catalunya en aquests comicis per frenar un govern de dreta i extrema dreta «amb tots els riscos socials, polític i nacional que haguéssim pogut tenir».Per tot això, Ros ha comentat que confia en un acord de govern a l'Estat que pugui seguir el procés de «recuperació de drets socials, democràtics i polítics de la darrera legislatura» i ha apostat per «donar continuïtat» a la legislatura de «diàleg social i polític».Al seu torn, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, que ha aprofitat la seva intervenció per expressar la seva solidaritat amb el poble del Marroc i les víctimes dels darrers episodis meteorològics violents, ha reivindicat la necessitat de fer front al canvi climàtic i models econòmics sostenibles, entre d'altres.