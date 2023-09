El nombre de morts pel terratrèmol del Marroc ascendeix a gairebé 2.500 i la xifra de ferits arriba a 2.476

La província d'Al Haouz, al sud de Marràqueix, és la més afectada amb un total de 1.452 morts

Actualitzada 11/09/2023 a les 13:03

El nombre de morts pel terratrèmol del Marroc ascendeix a 2.497, per sobre els 2.122 que s'havien notificat en el darrer balanç. Per altra banda, la xifra de ferits ha arribat a 2.476, segons les últimes informacions facilitades pel Ministeri d'Interior del país a les 10.00 hores d'aquest dilluns i recollides per la televisió estatal SNRT.Segons les dades que s'han donat a conèixer aquest matí, la província d'Al Haouz -al sud de la ciutat de Marràqueix- és la més afectada, amb un total de 1.452 morts. Per altra banda, les províncies de Taroudant i Chichaoua han registrat 764 i 202 víctimes mortals, respectivament, mentre que la prefectura de Marràqueix en suma 18.