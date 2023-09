Vilagrà exigeix el traspàs de Rodalies i augmentar els recursos de la Generalitat

Actualitzada 11/09/2023 a les 10:45

El Govern ha insistit que l'amnistia és «un punt de partida» i una «línia vermella». Durant l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, aquest dilluns Onze de Setembre, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, també ha reiterat que cal abordar el referèndum.La número dos del Govern ha destacat que s'ha «desbrossat» el camí per acabar amb la repressió de l'Estat, a partir dels indults i la reforma del Codi Penal, però que en la nova fase de la negociació cal aconseguir l'amnistia i «embastar» l'autodeterminació.Vilagrà també ha exigit el traspàs de Rodalies, així com augmentar els recursos de la Generalitat. La consellera també ha mostrat el condol del Govern per a les víctimes de l'accident de la R3 a Montmeló.