Detinguts a Alacant dos repartidors en quedar-se amb un paquet que desprenia olor de marihuana

Els acusats haurien amagat un paquet procedent de Bèlgica que duia 1,6 quilograms de marihuana

Actualitzada 11/09/2023 a les 13:44

Dos empleats d'una coneguda empresa logística han estat detinguts a Alacant per la suposada sostracció d'un enviament que gestionaven i que desprenia una forta olor de marihuana, ja que tenia a l'interior 1,6 quilograms d'aquesta substància estupefaent.Segons la Policia Nacional, l'empresa de logística compta amb càmeres de seguretat que van registrar com aquests individus es van apropiar del paquet, que procedia de Bèlgica i que van amagar a l'interior d'un dels furgons per evitar-ne l'entrega.Quan els agents van interceptar aquests dos individus, un en primer lloc al magatzem i l'altre després, ja faltaven de l'interior del paquet 140 dels 1.600 que contenia l'embalum inicialment.La investigació es va desenvolupar el dia 30 d'agost passat i un dels detinguts va ser posat a disposició del jutjat de guàrdia, mentre que el segon va ser posat en llibertat després de prestar declaració.