Brussel·les eleva en tres dècimes la previsió de creixement d'Espanya per al 2023, fins al 2,2%

La Comissió rebaixa la taxa d'inflació i la situa en el 3,6%, la més baixa entre les principals economies de l'eurozona

Actualitzada 11/09/2023 a les 11:23

La Comissió Europea ha elevat en tres dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola per al 2023, fins al 2,2%. Brussel·les atribueix aquesta millora a «l'efecte arrossegament» del 2022 i a una millora «robusta» durant la primera meitat del 2023, on la recuperació del consum privat i el rebot de sectors com el turisme han accelerat la millora del PIB. Pel que fa a la inflació, l'executiu comunitari ha rebaixat en quatre dècimes la taxa prevista per al 2023, fins al 3,6%. Segons les estimacions publicades aquest dilluns, la Comissió situa Espanya com la principal economia de l'eurozona que més creixerà aquest 2023. Alhora, es preveu que l'Estat registri una taxa d'inflació més baixa que Itàlia, França i Alemanya.



Revisió a la baixa a l'eurozona

Segons la Comissió Europea, la revisió a l'alça respon principalment a la bona evolució de l'economia espanyola durant el primer semestre de 2023. Malgrat la robustesa del mercat laboral, però, Brussel·les preveu un alentiment del creixement almenys fins al 2024, un fet que respon a l'evolució dels preus, la política monetària restrictiva del Banc Central Europeu (BCE) i el poc creixement de la demanda externa.En aquest sentit, l'executiu preveu que el PIB espanyol s'incrementarà un 1,9% el 2024, una dècima menys respecte les darreres estimacions publicades el maig passat. Quant a la inflació, Brussel·les la situa en el 2,9% el 2024, dues dècimes més en comparació a l'última actualització.Espanya és un dels casos excepcionals dins la zona euro. Segons les previsions de la Comissió, l'economia al conjunt dels països que utilitzen la moneda comuna registrarà una millora del 0,8%, tres dècimes menys respecte a les previsions del maig passat.Una de les caigudes més notables és la d'Alemanya, que ha passat de tenir un creixement previst del 0,2% el 2023 a una caiguda estimada del 0,4%. També destaquen les revisions a la baixa als Països Baixos, de l'1,8% al 0,5%; i d'Itàlia, de l'1,2% al 0,9%. França, en canvi, segueix la mateixa línia d'Espanya i millora en tres dècimes el creixement estimat pel 2023, fins a l'1%.De cara al 2024, Brussel·les també ha revisat a la baixa la previsió de creixement per al 2024, de l'1,6% a l'1,3%.La inflació al conjunt de l'eurozona, per altra banda, es calcula que se situï en el 5,6%, dues dècimes menys en comparació a les estimacions de maig. Ja el 2024, la Comissió espera que aquesta baixi al 2,9%, una reducció considerable respecte a les xifres actuals, però encara lluny de l'objectiu del 2% que persegueix el Banc Central Europeu.