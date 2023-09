Arrenca la manifestació convocada per l'ANC per la Diada a Barcelona

Quatre columnes amb el nom Llibertat, Llengua, País i Sobirania confluiran a plaça Espanya

Actualitzada 11/09/2023 a les 17:52

Els participants a la manifestació convocada per l'ANC amb motiu de la Diada sota el lema 'Via Fora' han començat a caminar a les 17.14 h des dels quatre punts pevistos de Barcelona, la Ciutat de la Justícia, l'Escola Proa, l'Estació de Sants i Hisenda. Els organitzadors han batejat cadascuna de les columnes amb els noms «dels valors fonamentals que tindrà la República Catalana: llibertat, llengua, país i sobirania». Els quatre grups s'encaminen fins al punt final, la plaça Espanya, on confluiran en l'acte final, amb la lectura de diversos manifestos. L'ANC subratlla que els quatre punts són «enclavaments de denúncia i reivindicació dels drets i les llibertats perdudes per culpa del colonialisme espanyol».



Minuts abans que els manifestants comencessin a caminar, des dels megàfons situats al punt final, a plaça Espanya, els organitzadors han denunciat que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha «incomplert» allò que havien pactat.Segons han dit, a les tres de la tarda s'hauria d'haver produït el tall de trànsit per poder fer les marques i els camins que han de seguir les capçaleres, però han lamentat que això no s'ha pogut fer pel fet que no s'ha tallat el trànsit.Més enllà d'això, i segons ha assegurat l'ANC, prop d'una vuitantena d'entitats independentistes han confirmat l'assistència a la manifestació de la Diada, repartides entre les capçaleres de les quatre columnes que confluiran a la plaça Espanya.Hores abans de la manifestació l'entitat preveia superar els dos-cents autocars desplaçats d'arreu de Catalunya a Barcelona, «després del creixement intens i sostingut d'aquests últims dies».