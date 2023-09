Alejandro Fernández demana al «conjunt» de la política catalana que «eviti una segona etapa del procés separatista»

El líder dels populars reivindica una Diada «on tothom se senti representat, independentment de la llengua que parli»

Actualitzada 11/09/2023 a les 12:46

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha demanat al «conjunt» de la «classe política catalana» que «eviti una segona etapa del procés separatista». Aquest és el missatge principal d'una declaració coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya des del Vendrell, on no ha admès preguntes. El líder dels populars a Catalunya ha insistit que cal «tancar l'etapa fosca del procés» i ha clamat per «obrir una altra d'estabilitat, de convivència i de progrés». Fernández ha reivindicat una Diada «on tothom se senti representat», «independentment de la seva procedència, de la llengua que parli i de les seves idees». «Aquesta és la Catalunya plural que nosaltres defensem», ha assegurat.